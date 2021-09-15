9 معلومات تلخص منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة: جمع الأكياس من الشقق

كشف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بعض التفاصيل عن منظومة النظافة الجديدة في القاهرة، والتي تهدف لجمع القمامة من المنبع، وذلك للوصول لشوارع نظيفة، حيث تحدث الشرشاوي في تصريحات تلفزيونية بعدد من البرامج، عن المنظومة الجديدة.

أبرز ما ذكره رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة عن المنظومة الجديدة نرصده لكم كما يلي:

1- القطاع الخاص يشارك في المنظومة حيث سيتم عمل مصانع لتدوير القمامة، حيث يوجد مصنعان الآن في 15 مايو والعبور تابعة للقطاع الخاص.

2- عمل نقاط تجميع للقمامة في أماكن آمنة مع البيئة.

3- الجمع من المنبع، حيث تم التعاقد مع شركتين إحداهما عن المنطقة الشرقية ومسؤولة عن كنس الشوارع والجمع السكني، وشركة أخرى مسؤولة عن المنطقة الغربية لكنس الشوارع والجمع من المنازل.

4- تخرج 4 مناطق مركزية بالقاهرة 19 ألف طن قمامة يوميًا.

5- الأزمة في الماضي هي عدم جمع القمامة من المنبع بشكل كامل والمنظومة الجديدة تؤكد الوصول للجمع السكني بنسبة 100% حتى لا يضطر المواطن لرمي القمامة في الشوارع.

6- الجمع السكني بشكل كامل يجعل هناك فرصة لتنظيف الشوارع وغسيلها لتظهر الشوارع بالمظهر اللائق بها.

7- تشمل منظومة الجمع من المنبع جمع القمامة من المحال أيضًا وليست الشقق فقط.

8- المنظومة مجانية بالكامل ولا يدفع المواطن أي أموال مقابل الخدمة.

9- الخط الساخن 15264 للإبلاغ عن أي عامل يطلب منك أموال.