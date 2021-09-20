رسميا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم التأديبية 2022/2021

اعتمدت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، منذ قليل، الحركة القضائية للمحاكم التأديبية للعام القضائي 2022/2021.

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وجاء علي رأس المحاكم التأديبية، المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية والتي يترأسها المستشار فادي حبشي نائب رئيس مجلس الدولة، والتي تنعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع بمحكمة العباسية .

والمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها ، والتي يترأسها المستشار عادل جودة، نائب رئيس مجلس الدولة، وتنعقد يوم السبت الساعة 12 ظهراً كل اسبوع بمحكمة العباسية .

والمحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم والتي يترأسها المستشار فاروق قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، والتي تنعقد يوم الاثنين من كل اسبوع بمقر المحكمة بالفيوم .

والمحكمة التأديبية لمحافظة المنيا والتي تنعقد السبت والاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع الاول من كل شهر بمقر مجلس الدولة بالمنيا ويترأسها المستشار شريف عبد الله، نائب رئيس مجلس الدولة.

وشملت الحركة مايقارب من 23 محكمة تأديبية علي مستوي الجمهورية .