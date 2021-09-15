مفوضي مجلس الدولة يوصي بوقف تسميم الكلاب بـ«الاستركينين»

أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة، أصليا برفض الدعوى المطالبة بوقف استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، واحتياطياً، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.

التقرير استند إلى إفادة المركز القومي للسموم

واستند التقرير الذي أعده المستشار عمر المنشاوي، بإشراف المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، إلى الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الإكلنيكية والبيئية، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، الموجهة إلى هيئة مفوضي الدولة، بناء على التصريح الصادر للمدعي، بشأن الإفادة بخصوص استخدام سم الاستركينين ضد الحيوانات الضالة، وما إذا كانت طريقة رحيمة للقتل من عدمه، وكيفية قضاؤه على حياة الكائن الذي يتعرض له، المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المدعي بجلسة 21/ 1/ 2021.

وأضاف التقرير، أن «الأستركينين» مركب كيميائي يستخرج من بذور نبات يدعى (-Strvchnos nus vomica) وتستخدمه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في القضاء على الكلاب الضالة، ومنع استخدامه دوليا في مكافحة الحيوانات، طبقاً للجهات البحثية المعتمدة في العالم، الذين طالبوا بمنع استخدامه لسميته الشديدة، وتأثيره الضار على التربة وصحة الانسان، وليس على الكلاب وحدها.

القومي للسموم: «الاستركينين» مادة شديدة الخطورة

وأوضح المركز القومي للسموم في تقرير الموجه لهيئة مفوضي الدولة، بأن مادة الاستركينين من المواد السامة شديدة الخطورة، وعند وضعه في طعام الكلاب أو أي حيوانات أخرى لتسميمهم، تظهر أعراض التسمم خلال عشر دقائق وتكون في صورة هياج شديد ونباح، واستجابة بشكل مفرط للأصوات أو اللمس، بحيث يحدث تصلب وألم شديد في العضلات، وتشنجات في جميع عضلات الجسم، ثم يحدث شلل تدريجي، وقد تصيب هذه التشنجات عضلات التنفس، ما يؤدي إلى الاختناق والوفاة.

وانتهى المركز إلى نتيجة مفادها، بأن استخدام هذه الطريقة للقضاء على الكلاب، أسلوب قاسي وغير رحيم، لأنه يسبب عذاب للحيوان لفترة قد تصل إلى ساعتين، من وقت التعرض إلى حدوث الوفاة، ومن الأفضل اللجوء للطرق العلمية الأخرى، مثل طرق «الخصي» لمنع تكاثر الكلاب المسعورة ومحاصرة أعدادها.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تنكر استخدام الاستركينين

واستكمل التقرير، أنه من جميع ما سبق، ولما كان المدعي أورد في صحيفة دعواه، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستخدم مادة الاستركينين عند إعدامها للكلاب والحيوانات الضالة، وهو ذات ما أكدته الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الاكلنيكية والبيئية، وهو ما لم تنكره الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو تنارع فيه، أو تقيم الدليل على خلافه، إذ إنها نكلت عن تقديم ردها على موضوع الدعوى، وهو الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما يدعيه المدعى وما قدمه من مستندات، ما يغدو مسلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية باستخدام سم الاستركينين عند التخلص من الكلاب والقطط الضالة، مخالفا لصحيح حكم القانون وهو الأمر الذي يتعين معه بإلزام الهيئة العامة الخدمات البيطرية، بإيقاف استخدام مادة الاستركينين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.