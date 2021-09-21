مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا.. وخبير: تأهيل للشباب على تكنولوجيا الفضاء

قمر صناعي جديد تطلقه مصر تحت مسمى «نيكست سات 1»، بهدف توظيف علوم الفضاء والتكنولوجيا الخاصة بها في مصر، بالمشاركة مع جهات أجنبية لتنفيذه في حجم النانو، حسبما ذكر الدكتور محمد يحيى، رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية.

وظيفة القمر الصناعي الجديد

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن القمر الصناعي الجديد «نيكست سات 1» مخصص لاستكشاف بعض الثروات بالأرض، ومسح التربة والإمكانيات الموجودة بها، والثروات الطبيعية سواء معادن أو غاز وغيرها.

وأضاف «الليثي» في حديثه مع «الوطن»، أن إطلاق مصر لأكثر من قمر صناعي خلال السنوات الأخيرة، تأكيدًا على إمكانية وقدرة مصر للدخول في ذلك المجال بالمستقبل القريب، واستخدام الأقمار الصناعية في مختلف المجالات منها الاتصالات، فضلا عن تأهيل الشباب على تكنولوجيا الفضاء وتصحيح المسار والتعامل مع الأقمار الصناعية.

دور الأقمار الصناعية المختلفة

وأشار نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى القمر الصناعي «طيبة سات»، والذي أطلقته مصر منذ أشهر، إذ كان مخصصًا للاتصالات، وتقديم الخدمة في الأماكن النائية، ومساعدة الأجانب في الصحراء في حالة ضلوا الطريق، فضلا عن دوره الهام في الأمن، والتوصل إلى البؤر الإجرامية أو الخطرة.

وأوضح «الليثي»، أن وجود أكثر من قمر صناعي في مصر يؤهل الشباب للدخول في مجال الأقمار الصناعية، والعمل فيه دون خبرات خارجية لتنفيذها.

موعد إطلاق القمر الصناعي الجديد

وذكر «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن سلسلة الأقمار الصناعية تتكون من 1 و2 و3، مضيفًا أن القمر الصناعي سيساعد مصر في امتلاك علوم الفضاء، فضلا عن أن القمر مزود بكاميرا لتصوير وحصر المزروعات والأراضي المصرية وموارد المياه، لافتًا إلى أنه من المقرر إطلاقه العام المقبل.