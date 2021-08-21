وكالة الفضاء المصرية تتبنى فكرة إنشاء قمر صناعي لكل جامعة

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن البحث العلمي يسير بصورة متقدمة ومتميزة، لافتا إلى أن مصر حققت خطوات متقدمة في مجال الفضاء عامة، وفي الأقمار الصناعية بشكل خاص، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد البدء في تجميع القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، و ذلك بالمركز من خلال التعاون المصري الصيني، لافتا إلى أن نهاية العام المقبل سيشهد إطلاق القمر الصناعي «مصر سات 2»، مؤكدًا أن أزمة كورونا أثرت بشكلٍ بسيط في تأخير الجدول الزمني للإطلاق .

رئيس وكالة الفضاء المصرية: إطلاق أول قمر صناعي كيوب سات لإحدى الجامعات العام المقبل

و أضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوكالة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية داخل مصر وخارجها، من أجل الوصول إلى القمة في مجالات الفضاء وأسس تصنيع الأقمار الصناعية، وكذلك التصنيع ووضع مصر ضمن الدول التي سيكون لها الريادة في هذا الشان، مؤكدًا أن مصر لديها حاليًا برنامج وطني في مجال الفضاء، ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 للفضاء.

وكالة الفضاء المصرية تستعد لاحتفالات أكتوبر مع وزارة السباب و الرياضة

واوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ان الوكالة تجري حاليًا، بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، تنفيذ فكرة إنشاء قمر صناعي لكل جامعة «كيوب سات»، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد إطلاق أول قمر صناعي لإحدى الجامعات المصرية، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الوكالة وعدد من الجامعات المصرية.

وفي ذات السياق، أصدرت وكالة الفضاء المصرية، منذ قليل، بيانًا عن عقد لقاء ثلاثي بين المركز العربي الدولي للتدريب ووكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة، غدا الأحد، وذلك من أجل التنسيق لعمل الإجراءات لفعالية كبرى تجمع الثلاثي معًا، بالتزامن مع احتفالات 6 أكتوبر 2021، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالقرية الأوليمبية.