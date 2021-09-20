مصر تطلق القمر الصناعي «نيكست سات 1» في 2022

كشف الدكتور محمد يحيى، رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل إطلاق القمر الصناعي «نيكست سات 1» وأهميته، قائلا إنَّ «نيكست سات 1» هو قمر صناعي مصري، هدفه توظيف تكنولوجيا وعلوم الفضاء في مصر عن طريق المشاركة مع الجهات الأجنبية في تنفيذ قمر صناعي من حجم النانو.

القمر الصناعى سيساهم في امتلاك مصر لعلوم الفضاء

وأضاف «يحيى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، الأحد، أنَّ سلسلة الأقمار تتكون من 1 و2 و3، لافتا إلى أن القمر الصناعي سيساهم في امتلاك مصر لعلوم الفضاء، والقمر يحمل كاميرا لتصوير الأراضي المصرية لحصر الأراضي والمزروعات وموارد المياه ومراقبة ظاهر الأرض.

إطلاق «نيكست سات 1» العام المقبل

ولفت رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه سيتم تجميع القمر الصناعي، وننفذ برمجيات القمر الصناعي «نيسكت سات 1» وسيتم إطلاقه العام المقبل، موضحا أن وكالة الفضاء المصرية تجري دورات في الجامعات والشارع للتوعية بعلوم الفضاء، وتساهم في تأهيل الشركات المصرية كي تندمج في المنظومة الفضائية.

المجلس الأعلى لوكالة الفضاء المصرية يترأسه الرئيس السيسي بنفسه

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية، هي هيئة اقتصادية مصرية أنشأت بقرار الرئيس السيسي في عام 2018، ولها مجلس أعلى يرأسه الرئيس السيسي بنفسه، والرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد عفيفي القوصي، لافتا إلى أن الهيئة أنشئت لتكون مظلة لأنشطة الفضاء المصرية، يوكل إليها وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

الفضاء ليست رفاهية

وأوضح رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، أن الفضاء ليس رفاهية، ولكنه فكر وعمل ويزداد أهميته في المجتمع المصري، قد يسهم في زيادة الناتج القومي وجذب استثمارات.