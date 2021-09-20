حورية فرغلي تتصدر محركات البحث بعد عودتها من «الموريكس دور»

تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها الأخيرة في مهرجان «الموريكس دور» الذي أقيم خلال الأيام الماضية في العاصمة اللبنانية «بيروت»، وكرمت فيه مع نخبة من كبار الفنانين.

حورية فرغلي تؤجل العملية الجراحية الخاصة بأنفها

حورية فرغلي قالت خلال تواجدها في لبنان عبر تصريحات تليفزيونية إنها قررت تأجيل العملية الثالثة التي كان من المقرر أن تجريها في أنفها إلى أجل غير مسمى بسبب تصويرها عملها الدرامي الجديد، قائلة «من المفروض إني كنت أسافر شهر 8 الماضي لإجراء آخر عملية، ولكن عشان التصوير تواصلت مع الدكتور المعالج بأمريكا، لطلب تأجيل العملية، وقالي ممكن تنتهي من التصوير وبعد كده تقدري تعملي العملية الأخيرة».

حورية فرغلي: «الحمد لله صوتي مبقاش مخنف»

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها قادرة حاليًا على ممارسة حياتها بشكل طبيعي وجيد بعد أن عادت لها القدرة على الشم، والتي كانت محرومة منها بسبب إصابتها المتكررة في الأنف قائلة: «الحمد لله حاليا بقدر أتذوق الطعام وأقدر أشم وصوتي مبقاش مخنف وده شكر وحمد من ربنا، والعملية الأخيرة التي لم أجرها حتى الآن هي من أجل توسيع فتحات الأنف مش كبيرة كفاية».

حورية فرغلي تواصل تصوير مسلسل الأيام

يذكر أن حورية فرغلي أجرت عمليتين جراحيتين في أنفها مع بداية العام الجاري في الولايات المتحدة الامريكية، وعادت إلى القاهرة من أجل الراحة، وبدأت تصوير أعمالها الدرامية الجديدة، ومن ثم ستعود لإجراء العملية الجراحية الثالثة، والتي قررت تأجيلها.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي تشارك حاليًا في مسلسل درامي مصري يحمل اسم «الأيام» من بطولتها بمشاركة الفنانة شيري عادل، رياض الخولي، سلمى غريب، ندى موسى، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، ويتكون من 50 حلقة، ويصور بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر عرضه بداية نوفمبر المقبل عبر شاشة قنوات mbc مصر.