حورية فرغلي بعد أزمة تسريبات والد زوج شيرين عبدالوهاب: كلنا بندعمك

حرصت الفنانة حورية فرغلي، على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الأزمة التى تعرضت الأخيرة لها من تسريبات صوتية مسيئة.

ونشرت الفنانة حورية فرغلى منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه «شيرين عبدالوهاب الفنانة الجميلة الجدعة، دايما بتفرحينا بصوتك الجميل وقلبك الأبيض... كلنا بندعمك».

التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

يذكر أن أزمة شيرين عبدالوهاب، كانت قد بدأت منذ يومين عندما فوجئ الجميع بتسريب مكالمات صوتية مسيئة بصوت حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث فيها عن زوجة ابنه الفنانة شيرين عبدالوهاب بشكل غير لائق، حيث قال إنه كان يخطط خلال المكالمة لزواج ابنه من زوجة ثانية للإنجاب منها وذلك بسبب تأخر شيرين فى الإنجاب بعد تقدمها فى العمر، بحسب التسريبات الصوتية.

وتحدثت التسريبات المنسوبة لـ حسين حبيب، عن سوء نية ابنه حسام، فى أنه قد يكون يخطط للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال تخمينه بأن نجله يمتلك منها توكيلا رسميا.

كما تحدثت التسريبات أيضا عن كره والدة حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب لأنها من طبقة اجتماعية مختلفة، بحسب ما نشر.

رد شيرين عبدالوهاب على التسريبات الصوتية لـ حسين حبيب

وبعدها بيوم واحد فقط، ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لترد على هذا الكلام فى تسجيل صوتي نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، قالت فيه إن هذا الكلام كله عار من الصحة، وأن حسام حبيب زوجها من أكثر الأشخاص المحترمة والذي ساعدها فى إبعاد المؤذيين من حياتها، بحسب تصريحاتها.

رد حسام حبيب على تسريبات والده

وأيضا حرص الفنان حسام حبيب على أن يخرج للرد على هذه التسجيلات المسيئة لزوجته شيرين عبدالوهاب، نافيا كل ماقيل وتبرأ من تصريحات والده، وشكر كل من دافع عنه ونفي تماما أن يكون له أى علاقة بأموال زوجته.