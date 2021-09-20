أستاذ سياسات دولية: السيسي لديه رؤية مستقبلية ثاقبة لتقدم الدولة

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام جلسة التنمية المستدامة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت شاملة، وقدمت للجميع رؤية الرئيس لبناء الدولة العصرية، وأن كل أهداف التنمية المستدامة، تتوافق مع خطة مصر، بل إن مصر كانت سباقة في وضع أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيتها.

لماذا ركز الرئيس على كلمة «طواعية»؟

وأضاف «سنجر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تركيز الرئيس على كلمة «طواعية» هو تأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة، ومستقلة ولا تُفرض عليها أجندات خارجية، وتضع استراتيجياتها دون ضغط من أحد، وأن أهداف الشعب تلاقت مع رغبة الرئيس لبناء دولة عصرية دون توجهات من أحد، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالقرية المصرية في مشروع حياة كريمة، وزيادة معدلات التنمية رغم جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى لرئيس لديه رؤية ثاقبة مستقبلية لتقدم الدولة، ولكن بعض الدول لديها تحديات وسياسات اقتصادية فشلت في تحقيقها ولكن مصر لم تفشل، والمصريون شعبوا بحب الرئيس وإخلاصه للوطن.

مصر نجحت في الاقتصاد

وتابع أستاذ السياسات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن بعض الدول لديهم ظروف تتعلق بضعف النمو الاقتصادي، ومشاكل الصراع، والرئيس نجح في إبعاد مصر عن أي صراعات، وبناء جيش قوي قادر على حماية التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذا يأتي في ظل جائحة فيروس كورونا التي أوقفت معدلات التنمية في دول العالم، بينما الرئيس سخر كل ما يوجد في صندوق تحيا مصر لدعم معدلات التنمية في مصر.

وأوضح أنه التقى العديد من الباحثين في الأمم المتحدة، ويرى في أعينهم السعادة بما حققته مصر من إنجازات، والمؤسسات الدولية التي تتمتع بالكثير من الحيادية والموضوعية، وتعطي تقارير منضبطة ومحايدة عن التقدم في مصر، ودول العالم، والنمو الاقتصادي في مصر إيجابي وليس سلبي، والرئيس كلف الحكومة للاهتمام بكل الفئات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.