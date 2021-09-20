السيسي: المواطن المصري أثبت قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه على كافة الأصعدة، خلال السنوات الماضية، لم يأتِ دون تضحيات وأثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.

مصر تسير بخطى ثابتة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة: «لا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة رغم كل التحديات، تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الدولة المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية ووكلات التصنيف الائتماني، بل مكنت الاقتصاد من تحمل تبعات جائحة كورونا وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من آثارها السلبية».

وتابع «السيسي»: «أنه على ثقة أن المداولة اليوم وما ستفضي له من مقترحات بناءة وأفكار تساهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة من معوقات تواجه التعاون الدولي الإنساني، خاصة مع تراجع حجم مساعدات التنيمة، وما أسفر عنه من فجوة تمويلية تواجه الدول النامية والأقل نموا لاسيما الأفريقية، وفي هذا الصدد، فإننا نتطلع لاستمرار المشاركة في هذا الجهد الدولي المهم لتحقيق الأهداف المشتركة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة».