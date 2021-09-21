أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

على الرغم من اقتراب موسم الصيف على نهايته، إلا أن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، حافظت على استقرارها منذ بداية الشهر الجاري، لتحافظ على نفس القيمة السعرية اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، للقراء والمتابعين أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وبلغ سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الثوم

وسجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

استقر سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، عند 10 جنيهات وصولا إلى 15 جنيهًا.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 إلى 6.5 جنيه.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

وسجل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الفلفل

بلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر اللفت

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الزيتون العزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.