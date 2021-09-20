السيسي: تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية بشأن تغيير المناخ جاء ليؤكد أن تغيير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها، مشددًا على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس، والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخرا مناطق شتى حول العالم، من حرائق غابات واسعة النطاق، التي أكدت أن تغير المناخ بات حقيقة مفزعة، وذلك خلال كلمه له أمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد السيسي على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية، تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية، دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، التي تمثل جانبا شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي، وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف، وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

أهمية خروج الدورة المقبلة بنتائج ملموسة في تمويل عمل المناخ وآلياته

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة، بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء، لا سيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ، بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.

نتطلع لاستضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ في 2022

وأعلن الرئيس تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ في 2022 بالإنابة عن القارة الأفريقية، مشددا على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كل الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.