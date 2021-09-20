حضور كبير من أهالي منيا القمح في عزاء الشيخ هاني الشحات

شهدت قرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بدء عزاء الشيخ هاني الشحات، إمام مسجد الأرقم في مدينة نصر، مساء اليوم، وسط إقبال كبير من الأهالي، لتقديم واجب العزاء إلى أهله، وذلك بعد وفاته أمس، في حادث دهس سيارته، بواسطة سيارة نقل ضخمة، اصطدمت به، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى المستشفيات القريبة من الواقعة.

الحزن يخيم على أهالي قرية الشيخ هاني الشحات

وخيم الحزن على أهالي قرية الشيخ هاني الشحات، منذ تشييع جثمانه أمس في جنازة مهيبة شهدت حضور عدد كبير من الأهالي، حيث تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو لجنازته بعدما تم نقله من إحدى مستفيات مدينة نصر محل الواقعة، إلى قريته بالشرقية.

صفحة مسجد الأرقم في مدينة نصر تداول مقطع فيديو لجنازة الشيخ هاني الشحات

ونشرت صفحة مسجد الإرقم في مدينة نصر مقطع فيديو لجنازة الراحل أمس، عبر «فيسبوك»، مرفقة الفيديو بتعليق: «اللهم اجعل هذا المشهد شفيعا لك يوم القيامة.. جنازة الشيخ هاني، غفر الله له وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. اللهم إنا نشهدك أنه كان من الصالحين فاحشره في زمرتهم».

تفاصيل وفاة الشيخ هاني الشحات

وكان مقطع فيديو، كشف لحظة الحادث الذي تعرض له الشيخ هاني الشحات، عندما كان يسير بسيارته، لتصدمه سيارة نقل مسرعة، وتدهس سيارته، وتحطمها، دافعة السيارة لقرابة 20 مترا من موقع التصادم.

وسرعان ما بادرت سياراة الإسعاف بنقل «الشحات» إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع التصادم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة، بعدما باءت جميع محاولات إنقاذه بالفشل، لتتحول صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء حزنا على رحيله.