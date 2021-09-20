حبس سائق النقل المتسبب في وفاة الشيخ هاني الشحات.. «المتوفى قطع الطريق»

بعد 4 ساعات من التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس سائق النقل المتسبب في مصرع الداعية هاني الشحات في شارع حسن المأمون بمدينة نصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ.

وخلال التحقيق، حاول المتهم تبرير الحادث بقوله: «إنه كان يسير في طريقه بشكل طبيعي و فوجئ بسائق السيارة الملاكي التي كان يقودها الشيخ الشحات بقطع الطريق أمامه، فلم يتمكن من السيطرة على سيارته واصطدم بسيارة الأخير وسيارة أخرى».

ولفت المتهم إلى أنه هرب من مكان الحادث خشية الاعتداء عليه بالضرب من قبل المارة. وبعدها أحالته النيابة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

تحريات المباحث

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث، التي بينت وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ومصابين في مدينة نصر بالقاهرة، مشيرة إلى أن الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قائد السيارة ملاكي، قطع الطريق بالخطأ؛ مما تسبب في اصطدام سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى.

وأسفر الحادث عن وفاة الشيخ هاني، وإصابة قائد السيارة الثالثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها مع المتهم بتهمة القتل الخطأ.

تفاصيل وفاة الشيخ هاني الشحات

كانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارًا من المستشفى بوفاة الشيخ هاني الشحات إثر حادث سير في حادث بمدينة نصر، أثناء عبوره بسيارته شارع حسن المأمون.