حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر.. نقل ثقيل دهست سيارته «فيديو»

لقى الشيخ هاني الشحات، إمام مسجد الأرقم، مصرعه، في حادث سير بمدينة نصر، بعدما دهست سيارة نقل ثقيل، السيارة التي كان يستقلها، اليوم الأحد.

ونُقل «الشحات» إلى أحد المستشفيات، وتم إيداعه الرعاية المركزة، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته، وتداول المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، صور حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، وصاحبتها عبارات نعي ودعوات له.

حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

وفي تفاصيل حادث الشيخ هاني الشحات، أوضحت التحقيقات أنه كان يستقل سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، بعدما أنهى عمله فى المسجد الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد، وحصلت «الوطن» على مقطع فيديو للحادث الأليم- فكما يظهر في الفيديو المُرفق أدناه- أنه أثناء وصول «الشحات» إلى الطريق بسيارته قاصدا المرور بها إلى شارع مقابل لـ«يوتيرن»، جاءت سيارة نقل مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام، تحطمت سيارة «الشحات»، كما التحمت بالسيارة النقل، وتوقفا سويا، بعد قرابة 20 مترا من موقع التصادم.

المرور والإسعاف

وبعد وقوع حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وأوناش من الإدارة العامة للمرور، ونقلته الإسعاف- في حالة حرجة- إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث، وتم إيداعه غرفة الرعاية المركزة، وبعدها أعلن الأطباء فشل محاولات إنقاذه، نتيجة قوة الحادث وما ألمّ به من إصابات.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات حول الحادث، وصرّحت بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي على جثمان الراحل، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشيع المئات من الأهالي جثمان الشيخ الراحل إلى مثواه الأخير، من مسجد الأرقم حيث كان يعمل.