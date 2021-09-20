«تعليم الجيزة»: حركة موسعة لمديري عموم ووكلاء الإدارات

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن حركة تغييرات لمختلف الإدارات التعليمية التابعة لها في إطار استعداداتها المكثفة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنها كثفت من الاستعدادات النهائية للدراسة وشددت على جميع مديري الإدارات الجدد بضرورة تنفيذ كافة التعليمات النهائية بالكتاب الدوري رقم 24 الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعداد للدراسة من حيث تجهيز القوائم النهائية بأسماء الطلاب وتسليم الكتب من أول أيام الدراسة.

حركة موسعة لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية.

وأضافت المديرية في بيان لها أن الإدارات التعليمية شهدت حركة موسعة لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية أسماء مديري الإدارات الجدد:

- محمدعبد الودود مديرًا لإدارة الوراق التعليمية.

- ناصر شعبان مديرًا لإدارة الهرم التعليمية.

- نجوى عبدالمعطى مديرًا لإدارة كرداسة التعليمية.

- محمود خطاب مديرًا لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- بكساوي مصطفى مديرًا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

- طارق عطيه مديرًا لإدارة أوسيم التعليمية.

- خالد عبدالحميد مديرًا لإدارة أبو النمرس التعليمية.

- سيد عاشور مديرًا لإدارة زايد التعليمية.

- سيد عبدالعزيز مديرًا لإدارة أكتوبر التعليمية.

- أمل مبروك مديرًا للتعليم العام.

- جمال سعيد مديرًا لإدارة العمرانية التعليمية.

- السيد حمدان مديرًا لإدارة العجوزة التعليمية.

- عاطف إبراهيم مديرًا لإدارة الدقي التعليمية.

- مجدي غنيم مديرًا لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

- محمد يحيى مديرًا لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

وكشف مصدر مسؤول بالمديرية، أن التغييرات جاءت في إطار استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه جرى تغيير جميع مديري الإدارات التعليمية.

موعد تسليم المديرين الجدد المهام

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لأ«الوطن»، أنه يجرى إجراء تسليم وتسلم لجميع المديرين الجدد اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق21 سبتمبر الجاري، موضحًا أن المديرية حرصت على التنبيه على جميع المديرين الجدد للإدارات التعليمية بضرورة العمل على قدم وساق للاستعداد للدراسة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الدراسة حضورية في المدارس مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا.