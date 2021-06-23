«الإدارات التعليمية»: جمعنا أوراق «البابل شيت».. وفي انتظار التعليمات

كشفت الإدارات التعليمية عن تجميع أوراق «البابل شيت» الخاصة بالامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021، لحين صدور أي قرارات بتصحيحها من عدمه، موضحة أن الامتحانات عُقدت بانتظام دون أي معوقات.

مدير «روض الفرج»: الطلاب أشادوا بنمط الأسئلة

وقال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إن الامتحان التجريبي الثالث، عقد اليوم للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز «التابلت»، مؤكداً سير العملية بانتظام ودون أي معوقات، لافتاً إلى أن الطلاب أشادوا بنمط الأسئلة.

وأضاف «محمد» لـ«الوطن»، أنه تم تجميع أوراق «البابل شيت» لحين صدور أي تعليمات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أن الامتحانات عُقدت في لجان معقمة جيداً، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغوا 300 طالباً وطالبة.

«السعيدية»: لا إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب

من جانبه، أكد حسين عبد الحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، بنين، بالجيزة، إنه جرى تجميع الأوراق الخاصة بطلاب الثانوية العامة، لإرسالها للإدارة التعليمية تمهيداً لصدور أي تعليمات بشأنها، مؤكداً أن انتظام عملية الامتحانات، وعدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

ونفى «عبد الحكيم» لـ«الوطن»، رصد أي مشكلات واجهت الطلاب بشأن الامتحانات، مؤكداً تعقيم جميع اللجان الامتحانية جيداً، والتنسيق مع الإدارة التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي الذين لم يتسلموا جهاز «التابلت»، أدوا اليوم، الامتحان التجريبي الثالث في مواد الأحياء والتاريخ والرياضيات «فرع الإستاتيكا»، ورقياً بنظام «البابل الشيت»، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دراسة كل الحلول من خلال الامتحانات التجريبية لعقد الامتحانات النهائية في بيئة آمنة، دون أي معوقات، مشددة على الطلاب ضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية.