عماد الدين حسين: يجب إنهاء أزمة اليمن لأنها تستنزف المقدرات العربية

استعرض عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير صحيفة الشروق، دلالات كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناولت العديد من القضايا، ومنها التنمية المستدامة، وأزمة تغير المناخ، إضافة إلى تصريحاته، خلال لقاء وزير الدفاع اليمني حول الأزمة اليمنية.

موقف مصر من الأزمة اليمنية

وقال «حسين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، إن الموقف المصري من الأزمة اليمنية واضح وثابت، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، وأن تصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق، ومصر تقف مع الجيوش الوطنية، وهي أكبر دولة عربية، معربًا عن أمله في انتهاء الأزمة اليمنية، لأنها استنزاف للمقدرات العربية في حروب «عربية- عربية».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التنمية المستدامة وتغير المناخ مرتبطان ببعضهما ارتباطا كبيرا للغاية، لأن التنمية المستدامة يجب أن تكون في مناخ طيب، وتحافظ على المناخ، ويجب الاهتمام من كل دول العالم بتغير المناخ، خاصة أن العالم الثالث هو الضحية لتغيرات المناخ، ويدفعون الثمن الحقيقي لذلك، خاصة أفريقيا، موضحًا أن الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم، والرئيس أشار إلى أن العامين الماضيين أكدا أهمية التعامل مع المشكلات بصورة شاملة وليس معالجة جزء وترك آخر.

«حياة كريمة» جزء من التنمية المستدامة

وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة»، هي جزء من أهداف التنمية المستدامة، ومصر بدأت تقديم تقارير طوعية عن التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا أن رصف الطرق وإنشاء الكباري، والمشاريع الخدمية، وربط المدن ببعضها البعض، كلها جزء من أجزاء التنمية المستدامة، لأنها تحسن من حياة البشر على المدى الطويل.

أما عن طلب مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة، فأشار إلى أن هذا الأمر لو تحقق فهو في منتهى الأهمية، موضحًا أنه جرى توقيع اتفاقية دولية في فرنسا لحل مشاكل المناخ، وتقدم مصر للاستضافة سيكون أمرا في منتهى الأهمية، ومصر تقدمت بذلك نيابة عن دول أفريقيا وتمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لذلك، واستضافت العديد من الفعاليات الدولية المهمة، وقادرة على تنفيذ هذا الأمر بصورة مشرفة.