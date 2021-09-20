«التنظيم والإدارة»: كارت تدريبي لكل موظف منقول للعاصمة الإدارية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن «الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل حزمة برامج أساسية، تقدم لكل المرشحين، وفيها يتم تزويدهم بالموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية».

«الشيخ»: سيكون وفقاً لـ«الجَدارات السلوكية» لرفع الوعي الوطني واللياقة الوظيفية للعاملين

وأضاف «الشيخ»، خلال لقائه مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس، أن «الخطة تضم حزمة برامج الجدارات، والتى تُبنى على أساس نتائج تقييم الجَدارات السلوكية»، وتابع: «تم الانتهاء من إعداد (كارت) تدريبى لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التى تم التقييم على أساسها».

وأشار إلى وجود حزمة من البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة فى مجال عملها مثل «الموارد البشرية، تدريب العاملين بإدارة التعاقدات، تدريب العاملين بالشئون القانونية»، ويتم التنسيق فى هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات التدريب العملى على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة بكيفية تشغيلها واستخدامها.

وأشار «شعراوى»، إلى اهتمام الدولة بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة ليس على مستوى المبانى بل نقلة نوعية فى آليات وإدارة العمل، موضحاً أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى، ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة، وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية. كما بحث الوزير الهياكل التنظيمية المقترحة للمحافظات والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، وبرامج بناء قدرات الموظفين المستهدفين فى المحافظات حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية.