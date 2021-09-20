تطعيم العاملين بأوقاف مطروح و«التنظيم والإدارة» بلقاح كورونا

دفعت مديرية الصحة بمطروح، بفرقتين طبيتين لتطعيم العاملين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا في مديرية التنظيم والإدارة ومديرية أوقاف مطروح، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

أوقاف مطروح: نأخذ بالأسباب ونحصن أنفسنا ضد كورونا

وقال مدير عام أوقاف مطروح، في تصريحات صحفية على هامش تطعيم العاملين في مديرية الأوقاف من الإداريين والأئمة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، اليوم، إن هناك جهدا كبيرا مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمطروح، من أطباء وفنيين لمواجهة وباء كورونا، لافتا إلى حرصهم على تطعيم جميع الموظفين والمواطنين: «نأخذ بالأسباب وحفاظا على الأرواح وحماية للأنفس ويعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية، ونناشد جموع المواطنين في محافظة مطروح بالإسراع في تسجيل بياناتهم والتوجه لأقرب مركز للتطعيم للحصول الجرعة الدوائية من لقاح كورونا للحفاظ على نفسه وأهله وأقاربه والمجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا».

إجراءات احترازية خلال تطعيم العاملين بمصالح مطروح

وفرضت الفرق الطبية المتنقلة من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، إجراءات احترازية مشددة على جميع العاملين خلال حملة التطعيم بمديرية الأوقاف بمطروح ومديرية التنظيم والإدارة وجميع مديريات الخدمات، وشددت على ارتداء الكمامات الطبية، وتنظيم الدخول والخروج وعدم الزحام، والتباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة حتى الإنتهاء من تطعيم الموظفين بالجرعتين.