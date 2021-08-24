«التنظيم والإدارة»: تسويات جديدة للحاصلين على مؤهلات أعلى بجامعة سوهاج

رئيس انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ94 موظفًا بجامعة سوهاج، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، وفق ما أعلنه صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

«التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضرها

وأضاف «الشيخ»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وينشر الجهاز شهريًا، تقريرًا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

ضوابط تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى خلال الخدمة بالجهاز الإداري للدولة

ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى خلال الخدمة في الجهاز الإداري للدولة، والمترتب عليه فيما بعد تغيير درجاتهم الوظيفية والمسمى الوظيفي، وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الضوابط والإجراءات التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

ومن بين هذه الضوابط، إعادة التعيين أو التسوية بعد الحصول على مؤهل أعلى خلال الخدمة، وما يترتب عليه تغيير الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي، تكون وفقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية التي تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 2 نوفمبر 2016، وتكون التسوية أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة، كذلك فان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.