خطوة بخطوة.. إزاي تحول عربيتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

إذا كنت ترغب في تحويل سيارتك، من بنزين للعمل بالغاز الطبيعي، توفيرا للوقود وحفاظا على البيئة، فعليك باتباع عدد من الإجراءات، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، كيفية تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي.

كيفية تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي

وتوجد مجموعة من التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء عند القيام بتحويل السيارات للغاز الطبيعي، وفقا لما أعلنته الشركة المصرية لتكنولوجيا الغاز «غاز تك»، إحدى شركات قطاع البترول، بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تتراوح أسعار أطقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ما بين 5000 جنيه إلى 7500 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن أن تزداد تلك القيمة فى بعض الحالات لتصل لـ9250 جنيها فى حالة السيارات الميكروباص.

المستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين الغاز طبيعي

على الراغب في تحويل سيارته التوجه إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي، مع تقديم بعض المستندات التالية:

صورة من رخصة السيارة

صورة من بطاقة مالك السيارة

صورة من بطاقة الضامن إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

وبعدها يتم فحص السيارة المراد تحويلها من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 و8000 جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.

فوائد تحويل السيارة من البنزين لغاز

ومن فوائد تحويل السيارة من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي، الحفاظ على البيئة حيث إن استخدام الغاز الطبيعي يساهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه، ما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية، كما أنها أكثر أمانا فهو أخف وزنا من الهواء.