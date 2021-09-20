توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية ضمن أولويات «حياة كريمة»

يعمل المشروع القومي لتطوير القرى في إطار مبادرة حياة كريمة، على إعادة تصميم، وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، إذ تستهدف إحداث تحولات نوعية عميقة في أغلب مكونات البنية الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية بالريف المصري، وتعد «حياة كريمة»، المشروع الأهم الذي عرفته مصر طوال أكثر من نصف قرن، تستوعب كل المبادرات الرئاسية، لتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية المتمثلة في التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية، تستهدف من خلالها الوصول لـ4670 قرية، وتمثل نسبة السكان المستفيدين أكثر من نصف إجمالي سكان مصر.

التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بمبادرة حياة كريمة، فإن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالاعتماد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة، فضلا عن تحسين ظروف معيشتهم، ويأتي توصيل الغاز الطبيعي على رأس قائمة أولويات «حياة كريمة» لتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، لتخوض الدولة تحدي كبير، في توصيل الغاز الطبيعي، لمنازل الريف الريف.

تفاصيل خطة مبادرة «حياة كريمة» لتوصيل الغاز الطبيعي لـ4 ملايين وحدة سكنية

ـ مستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية بـ1337 قرية.

ـ تنفيذ مواسير بأطوال 16 ألف كم طولي.

ـ يساهم المشروع في رفع العبء عن المواطنين في الوصول إلى الطاقة.

ـ تقليل الانبعاثات الضارة والتوسع في الطاقة النظيفة.

ـ تسهيل فرص الاستثمار في بناء المصانع، والمنشآت التجارية.

ـ التوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

موقف خدمة القرى بمشروعات الغاز الطبيعي

ـ من المقرر خدمة 1337 قرية بالغاز ضمن أعمال المبادرة.

ـ جاري تنفيذ مشروعات الغاز بـ17 قرية من خلال موازنة وزارة البترول.

ـ 59 قرية مخدومة بالغاز الطبيعي.