وزير التعليم: نحتاج 100 مليار جنيه للقضاء على كثافة الطلاب بالفصول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة ما زالت حتى الآن، تنتهي من إجراءات العام الدارسي السابق، لكن في الوقت ذاته، تستعد للعام الدراسي الجديد، إذ تلاحمت الأمور، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، موضحًا أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ستعلن غدًا، والتظلمات ما زالت سارية.

نبذل جهدا كبيرا طوال ساعات اليوم من أجل خدمة الطلاب

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالي، في تنسيق المراحل الأخيرة، «لكن نستعد بالتوازي للعام الدراسي الجديد، الوزارة شغالة صبح وليل، اللي بيعملوا المناهج واللي بيطبعوا الكتب، واللي بيطلعوا النتيجة، جهد كبير نظرًا لهذا العدد من الطلاب نحاول نقدم لهم ما نستطيع».

وزير التعليم يتحدث عن كثافة الفصول بالطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن ملف كثافة الطلاب في الفصول تم الحديث فيه مرارًا وتكرارًا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا ما تحدث عن الزيادة الكثيرة في عدد السكان التي تُسابقنا طول الوقت، «إحنا بنبني كل سنة 15 ألف فصل، من غير ما نقول حاجة، بنضيف كمان فصول ذكية ونعمل حلول كثيرة جدا».

ميزانية الوزارة سنويا 14 مليار جنيه

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب يظل أكثر من الأماكن المتاحة، «لو عاوزين ننهي موضوع الكثافة، محتاجين فوق الـ100 مليار جنيه، احنا بنشتغل من 12 لـ14 مليار جنيه سنويا، ده رقم مش قليل، بس أقل من المطلوب، عشان كل سنة يضاف للمنظومة 700 ألف طفل».