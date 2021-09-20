عاجل.. وزير التعليم: عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد دفع المصروفات

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تسليم الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021، لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصـروفات الدراسية، والمحدد فناتها بالقرار الوزاري رقم (۱۱۹) لسـنة ٢١ بشان، تحديد الرسـوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصـل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) للعام الدراسي ۲۰۲۲/۳۰٢١. يعمل بكتابنا هذا من تاريخ صدوره.

شوقي: ربط تسليم الكتب بالمصروفات حرصاً علي استقرار العملية التعليمية

جاء ذلك خلال الکتاب دوری رقم 60 المرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، مؤكداً أن هذا القرار حرصنـا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، وما تتضمنه من حلمية مدارسـة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلى بناء الشخصية السوية، وعملا على توفير الإمكانيات المادية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية،