وزير التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020-2021 ستُعلن بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 21 سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.

وتابع: «تذكرة أخيرة.. اليوم الإثنين، الموافق 20 سبتمبر، هو آخر يوم لتلقي طلبات (السوبر ماتشينج) لطلاب الدبلومة الأمريكية قبل إرسالها لمكتب التنسيق صباح الثلاثاء القادم إن شاء الله».

الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية الدور الثاني

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ورصد وتجميع درجات الطلاب، مشيرا إلى أنه سيجري اعتماد نتيجة الثانوية العامة بحد أقصى اليوم الإثنين، وإعلانها مباشرة علي الموقع الرسمي للتعليم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح ورصد تجميع الدرجات بامتحانات الدور الثاني تتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، ومن الصعب أن يحدث أى خطأ في النتيجة، سواء في عملية جمع الدرجات أو رصدها، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق قواعد الدقة، لحصول كل طالب بالثانوية العامة على حقه كاملا.

وتابع المصدر أنه بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، سيجري وضعها على السيستم الخاص بالنتيجة، بالإضافة إلى أنه سيجري إرسال نسخة من النتيجة إلى مكتب التنسيق فور اعتمادها رسميا من وزير التعليم، لبدء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني، وفق الضوابط المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.