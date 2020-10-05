سامي مغاوري: سلوى خطاب فنانة جامدة جدا واشتغلت معاها في "البشاير"

أشاد الفنان سامي مغاوري، بالفنانة سلوى خطاب، قائلا إن هذه الفنانة "جامدة جدا"، وشارك معها في الكثير من الأعمال بدءا من مسلسل "البشاير"، حيث ظهرت في دور زوجته "بياضة"، هناك أعمال جمعت بينهما عرضت في مصر وأخرى لم تعرض.

وروى "مغاوري" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، تفاصيل فيديوهاته مع ابنه في السوشيال ميديا، قائلا: "أنا كنت كسول جدا في حكاية السوشيال ميديا، وبعدين كريم طلب مني حاجات أنا كنت بكسل، لحد ما قالي في يوم بابا قول معايا فقولت معاه جملة أو جملتين".

وتابع: "فجأة بعديها بـ5 دقايق قالي افتح الفيس عندك لقيت المشهد وآلاف من البشر، وأنا وهو كنت بمثل معاه في أكتر من مرة في حاجة غير شغله هو لوحده، فكنت اخترعت شخصية اسمها "عيلة نيازي"، في التسعينات قبل أي حد ما ياخدها قبل ما نجوم الكوميديا ما أخدوها واستخدموا الاسم لكن مش بالتصور اللي احنا عاملينه فاحنا إن شاء الله هنعملها وفيه كلام مع شركة انتاج كبيرة".

ويشارك سامي مغاوري في مسلسل "قوت القلوب" والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وتدور أحداث "قوت القلوب" في إطار كوميدى اجتماعي من واقع الحياة، حول شخصية "قوت"، التي تعمل كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.