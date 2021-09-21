هزائم ساحقة لإخوان المغرب.. من انتخابات البرلمان لعمدة الدار البيضاء

تلقى حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في المغرب، هزائم متتالية منذ الهزيمة المدوية باقتراع 8 سبتمبر 2021 وهي هزيمة غير متوقعة لحزب قاد الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين، حيث حصد «إخوان سعد الدين العثماني» وفق تصريح وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، عند عرضه للنتائج الأولية الاقتراع تقهقر «البيجيدي» وحصوله على 13 مقعدًا ليتمركز في المرتبة الثامنة.

وفجر حزب التجمع الوطني للأحرار المفاجأة وحصد 102 مقعد برلماني، فيما حل ثانيا الأصالة والمعاصرة 87 مقعدًا، فيما حصد الاستقلال 81 مقعدًا.

كما حصد الاتحاد الاشتراكي 34 مقعدًا، والحركة الشعبية 28 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية بـ22 مقعدًا، فيما حصد الاتحاد الدستوري 18.

حزب العدالة والتنمية لم يستطع الوفاء بوعوده

جاء هذا التراجع بسبب القرارات اللاشعبية التي اتخذها حزب العدالة والتنمية وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع الناخبين، وبالتالي كان التصويت عقابيا ضده وسقطت بذلك أسطورة حزب المصباح وشعبيته والذي صار حاليا مهددا بالانشقاق أو استقالة أعضائه بسبب سخط قياداته والمنتمين إليه من هذه النتائج الكارثية والتي يمكن أن نعنون تاريخ 8 سبتمبر 2021 بليلة سقوط البيجيدي ونهاية أسطورة حزب العدالة والتنمية»، بحسب تصريحات سابقة أدلت بها، الصحفية المغربية نهاد عفان، مديرة نشر موقع «فوكس نيوز» في المغرب، لـ«الوطن».

نبيلة الرميلي أول امرأة تصبح عمدة للدار البيضاء

كما فازت نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء أو «عمدة الدار البيضاء» ، خلال الانتخابات التي جرت صباح أمس الإثنين، وعينت الرميلي، رئيسا لمجلس جماعة الدار البيضاء، بعد حصولها على 105 أصوات، من أصل 131 صوتا، المشكلة للمجلس.

وتعد الرميلي، أول امرأة تصبح عمدة للعاصمة الاقتصادية، حيث فازت في هذه المناسفة الانتخابية، على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، عبد الصمد حيكر، الذي صوت عليه 18 عضوا.