فيفي عبده ترقص بفستان طويل بعد «الهوت شورت والبشكير» (فيديو)

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو جديدا وهي ترقص على أنغام أغنية «يا بخته» للفنانين هاني شاكر وأحمد سعد.

وظهرت فيفي هذه المرة بفستان أخضر طويل من تصميم مصمم الأزياء محمود غالي، وذلك بعد أن ظهرت مؤخرا بالبشكير والهوت شورت ونالت هجوما شديدا.

وعلقت فيفي قائلة: يا بخته اللي إحنا من بخته لـ أمير الغناء هاني شاكر والفنان أحمد سعد، الحقيقة الأغنية حلوة أوي.

هجوم شديد على فيفي عبده بسبب «فيديو البشكير»

تعرضت الفنانة فيفي عبده منذ أيام، لهجوم شديد، بسبب فيديو نشرته عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهي ترقص على أنغام إحدى أغاني الفنان مدحت صالح، وهي مرتدية «البشكير».

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة امواه».

لتنهال تعليقات هجومية على فيفي وكانت كالتالي: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يا نهار أسود ومهبب بشكير».

واكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».

في أول أغسطس، أعلنت فيفي عبده تعافيها التام بعد عملية جراحية في العمود الفقري وذلك عبر حسابها على «انستجرام»، حيث كتبت قائلة «مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على اللي بقيت فيه.. الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض».