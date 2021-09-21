حودة بندق يعلن تعافيه بعد حادث السير: دعواتكم فرقت معايا.. شكرا

أعلن مؤدي المهرجانات حودة بندق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعافيه من الإصابات التي حدثت بوجهه بعد حادث السير الذي تعرض له على الطريق الدائري منذ 11 يوما.

وكتب حودة: «الحمد لله، أنا بقيت أحسن دلوقتي وشكرًا لكل اللي كلمني وبعتلي مسدج وسأل عليا، وشكرًا لدعواتكم اللي فرقت معايا كتير يا حبايب قلبي دُمتم سندًا لي.. حودة بندق».

تعرض حودة بندق لحادث سير

وفي 10 سبتمبر الحالي، تعرض مؤدي المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه، حيث كان حودة في طريقه لإحياء حفل غنائي في بنها، ولكن خلال سيرهم على الطريق الدائري سقط صندوق كبير من أعلى سيارة نقل، ولم يستطع تفاديها، ما أدى لتعرضه لحادث سير ونقله إلى المستشفى.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما، وبعد ساعات من وجوده في المستشفى خرج لاستكمال العلاج في منزله.

حودة بندق يغني الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»

وطرح مؤخرا مؤدي المهرجانات «حودة بندق» الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، والتي تحمل اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

وروج «حودة بندق» عبر حسابه على «فيس بوك»، للأغنية قائلا: «الحمد لله رب العالمين.. الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس بصوتي أنا وأختي المطربة نعوم».