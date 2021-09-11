حودة بندق لمتابعيه بعد الحادث: يا رب أجرني في مصيبتي

وجّه مطرب المهرجانات حودة بندق، رسالة طمأنة لجمهوره ومتابعيه، بعد حادث السير الذي تعرض له أمس، كما شكر كل من سأل عنه في أزمته الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حودة بندق بعد الحادث: الحمد لله في السراء والضراء

وكتب حودة بندق، عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، قدّر الله وما شاء فعل، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرًا منها، الحمد والشكر لله في السراء والضراء».

وتابع: «ألف شكر لكل اللي سأل عني، الله يشفي كل مريض وما نسأل على بعض في شر أبدا، الله يتم شفايا على خير».

حودة بندق لمتابعيه: شكرًا لدعواتكم

ورد حودة بندق، على تعليقات متابعيه الذين توجهوا له بالدعاء بسرعة الشفاء، قائلًا: الحمد لله، شكرًا ليكم ولدعواتكم ولسؤالكم عليّ.

إصابة حودة بندق في حادث سيارة

وعقب تعرضه للحادث، خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ظهر حودة بندق في مقطع فيديو، نشره أحد أصدقائه عبر «فيسبوك»، وكان وجهه ورأسه ملفوفًا بـ«شاش» جراء إصابته بالحادث، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية «اطمنوا يا أجدع وأحسن ناس، الحمد لله ربنا كان معايا».

وكانت عجلة القيادة قد اختلت في يد حودة بندق خلال قيادته للسيارة على الطريق الدائري بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، وتم نقلهما لأحد المستشفيات بعد تعرضهما لإصابات بالغة.