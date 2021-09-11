أول ظهور لمطرب المهرجانات حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير.. فيديو

طمئن مؤدي المهرجانات حودة بندق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جمهوره عن حالته الصحية، بعد حادث السير الذي تعرض له أمس، وذلك خلال فيديو بثه أحد أصدقائه.

وقال «بندق»، خلال الفيديو: «اطمنوا الحمد لله ربنا كان معايا وفكرني، الحمدلله اطمنوا يا أجدع وأحسن ناس».

وظهر حوده بندق خلال الفيديو ووجه ملفوفا بالشاش، وعليه آثار كدمات شديدة من الحادث.

حودة بندق يتعرض لحادث سير

تعرض مؤدي المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، مساء امس ، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه،بسبب سقوط صندوق كبير من عربية نقل ادي الي انقلاب سيارته.ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

تطورات الحالة الصحية لحوده بندق

وكشف مؤدي المهرجانات، أبو ليلة،امس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تطورات الحالة الصحيه لحودة بندق بعد الحادث.

وكتب «أبو ليلة» قائلا «أنا كنت معاه دلوقتي الحمد لله طلع من المستشفى ماشي على رجله، اه جسمه كله تعاوير بس بسيطة الحمدالله، العربية اللي كان فيها ولعت».

وأضاف «عرفين يعني إيه ولعت، ربنا شاله من الموت، هوا دلوقتي بخير ربنا يقومك بسلامه ياحبيبي لينا ولجمهورك حوده بندق ابني مش أخويا»