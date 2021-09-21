مصطفى حجاج: طرح دويتو «ع الدوغري» مع أحمد سعد الأربعاء المقبل

نشر المطرب مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات إنستجرام، الفيديو الدعائي لدويتو «ع الدوغري» بمشاركة أحمد سعد.

وعلق حجاج قائلا: «انتظروا ع الدوغري، يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً مصطفى حجاج وأحمد سعد».

كلمات أغنية «ع الدوغرى» لـ مصطفى حجاج وأحمد سعد

وتقول كلمات الأغنية، «إحنا ننحت في الصخر، وإيدينا متوجعناش، وبنمشي في عز الشمس، والشمس متلسعناش».«إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش، عومنا عدينا البحر، والبحر مغرقناش، الخوف ده مايخوفناش، فبلاش احنا بلاش، بنقفل عداد منغير منقلب نور ولا ندي فلاش».

تسريب أغنية مصطفى حجاج

أعلن المطرب مصطفى حجاج، أول سبتمبر الحالي عبر حسابه عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن غضبه الشديد، بسبب تسريب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «وداعك مر»، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه.

وقال «حجاج» في المنشور: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يؤذيني في شغلي».

وأضاف: «ما حدث هو أنني كنت بصور وفتحت الواتس بعد انتهاء التصوير، وفوجئت بكم رسائل تهنئني على أغنية لم أطرحها».

واختتم: «لذلك هضطر أطرح الأغنية خلال ساعات عبر اليوتيوب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول أن يؤذيني».