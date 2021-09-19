تعددت الأسباب والغرامات واحدة.. مطربون تعرضوا للغرامات آخرهم أحمد سعد

تتخذ نقابة المهن الموسيقية قرارات حازمة تجاه المطربين دائما، وذلك بسبب مخالفتهم للقرارات التي تصدرها، وإثارتهم للجدل بسبب مشاكل تحدث بينهم، أو استخدامهم لألفاظ غير أخلاقية في بعض الأغاني، ونتيجة لهذا تصدر قرارات بتغريمهم فقط، ومنهم من يجرى وقفه عن الغناء بجانب الغرامة، ليكون آخر هؤلاء المطربين الفنان أحمد سعد الذي أثار الجدل في الساعات الماضية، لتخطيه قرار النقابة وغنائه باستخدام «الفلاشه».

ومن هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المطربين الذين تعرضوا للغرامة.

تغريم الفنان أحمد سعد بـ 20 ألف جنيه بسبب غنائه على «فلاشة»

أعلنت نقابة المهن الموسيقية أمس، من خلال بيان صحفي لها، تعرض الفنان أحمد سعد لغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم التزامه بقرارها السابق بشأن منع الغناء باستخدام «الفلاشة».

وجاء في بيان النقابة: «أكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة «بلاي باك»، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدني ثمانية عازفين، ليكون أول من طبق عليه هذا القرار هو المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر عن طريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع».

وقال أحمد سعد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ردا على تغريمه من قبل النقابة، «بسبب انشغالي بالتصوير حاليا وتواجدي كثيرا داخل اللوكيشن، لم أكن أعرف بهذا القرار».

وقف رضا البحراوي عن الغناء وإلزامه بدفع إيجار فرقته الغنائية

وأوقفت النقابة مطرب المهرجانات رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، وألزمته بدفع إيجار فرقته الغنائية طوال مدة الإيقاف، وذلك بسبب شجاره مع حسن شاكوش وتبادلهم الألفاظ لدرجة الشتائم.

كما أكدت النقابة أن ما حدث من كلا المطربين ما هو إلا انحطاطا لقيمة الفن المصري، الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق، ولم يكن داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة.

ومن جانب آخر نشر البحراوي فيديو يجمعه بشاكوش، قدما من خلاله اعتذارا لنقابة المهن الموسيقية والجمهور.

عمر كمال يتعرض لغرامة 40 ألف جنيها بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية

وتعرض المطرب عمر كمال لغرامة قدرها 40 ألف جنيها، بسبب قرار وقفه عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، كشروط جزائية لمن تعاقد معهم قبل هذا القرار.

كما صرح الفنان عمر كمال في تصريحات تليفزيونية عن عدم استطاعته سداد مبلغ 40 ألف جنيها كشروط جزائية، بسبب هذا القرار، متابعا: «حصل غلطة في أغنية واعتذرنا، لكن ما يحدث خراب البيوت مش مقبول».