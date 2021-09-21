لودريان: فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر المقبل، في سياق الاستعداد للانتخابات الليبية في نهاية ديسمبر القادم، موضحا في مؤتمر صحفي، أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر المقبل بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واشنطن تؤكد أهمية إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد

وكانت واشنطن، أكدت على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد ودعمها لها، وحثت على ضرورة الإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد سنوات من الفوضى والانقسام.

البرلمان الليبي يفشل في سحب الثقة من حكومة الدبيبة

وفي سياق آخر، فشل مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، في سحب الثقة من الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقرر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة بخصوص عدة ملفات، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان البرلمان الليبي، نظر في طلب تقدم به عدد من النواب، لسحب الثقة من حكومة الدبيبة، بعد 6 أشهر من توليها السلطة، في جلسة عامة بمدينة طبرق الواقعة شرق البلاد.

وكان 45 نائبا ليبيا تقدموا الأسبوع الماضي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة، بعد الاستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين.

وفشل البرلمان الليبي بسحب الثقة، بعد فشله بالحصول على 86 توقيعا من النواب الليبيين، فيما دافع الدبيبة في جلسة الاستجواب، عن أداء حكومته، وقال إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء.