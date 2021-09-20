41 نائبا ليبيا طلبوا سحب الثقة من حكومة الدبيبة

استمرارا للتوترات والتطورات المتسارعة في حكومة الوحدة الوطنية، كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، الاثنين، أنّ 41 نائبا تقدموا بطلب لمجلس النواب من أجل سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأشار المستشار الإعلامي إلى أنّ طلب سحب الثقة من حكومة «الدبيبة» سيتم عرضه خلال جلسة البرلمان، والتي من المقرر انعقادها اليوم الاثنين.

عقيلة يلوح بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

وأوضح "المريمي" أنّه في حال تشكيل أغلبية سيتم سحب الثقة من حكومة الدبيبة مشيراً إلى أنّ سحب الثقة متوقف على تقديم طلبات من باقي أعضاء البرلمان بالأمر ذاته، وفي السياق ذاته كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد لمّح في أغسطس الماضي بإمكانية أن ينظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة.

عقيله ينتقد أداء حكومة الدبيبة

وكان "عقيلة" قد انتقد أداء الحكومة وذلك فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات وتوفير احتياجات وطلبات المواطنين في مختلف جوانب الحياة من الغذاء والكهرباء والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات، وأفاد "عقيلة" في تصريح سابق أنّ المجلس سيستمع إلى حكومة "الدبيبة" ليقرر بعدها بقائها من عدمه وما إذا كانت ستستمر أو سترحل.

تخلف الدبيبة عن حضور جلسة مجلس النواب

ويذكر أنّ الساحة السياسية الليبية تشهد جدلاً حديثاً وذلك عقب قرار مجلس النواب عقد جلسة لاستجواب الحكومة، التي قال "الدبيبة" أنّه سيتخلف عن حضورها، وقال أنّ السبب في عدم حضورة الجلسة التي من المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل يعود إلى تواجده خارج البلاد في زيارة خارجية سيقوم بها، مردفا أنه مستعد للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، لكنه "يستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف الميزانية العامة لها".

وكان "الدبيبة" قد صرّح أنّه بصدد الإعلان عن خطة إنعاش أو إنقاذ اقتصادي، تهدف إلى تمويل المشروعات التنموية المتوقفة منذ فترة، مشيراً إلى أنّ تلك الخطوة تتوافق مع القانون، وذلك في ظل عدم اعتماد مجلس النواب لمشروع الميزانية.