الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع فرنسا على خلفية إلغاء عقد الغواصات

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إن دول الاتحاد الـ27 أعربت عن تضامنها مع فرنسا على خلفية إلغاء عقد الغواصات الذي كان مبرما مع أستراليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بوريل في تصريح، بعد لقاء جمعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد أعربوا عن تضامنهم مع فرنسا فيما يتعلق بالوضع مع إلغاء عقد للغواصات مع أستراليا.

وأعرب بوريل، عن أسفه من استثناء دول الاتحاد من «أوكوس» بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، وناقش المسؤول الاوروبي، أمس الاثنين، مع وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، الإعلان الأخير عن الشراكة الأمنية وإلغاء عقد غواصات مع فرنسا.

وتساءل بوريل، عن عدم وجود مشاورات مسبقة حول هذه الخطوة، معربا عن أسفه من استثناء دول الاتحاد الأوروبي التي لها وجود قوي في منطقة المحيط الهادئ.

وكانت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، تأزمت بعد إعلان واشنطن في وقت سابق، عن شراكة أمنية ودفاعية مع كل من بريطانيا وأستراليا، وإلغاء حكومة كانبيرا عقدا لشراء غواصات فرنسية كلفته عشرات مليارات الدولارات.

وأدت اتفاقية «أوكوس» بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال في وقت سابق، إن أي مناقشات لـ رئيس بلاده إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن غير متوقعة في الأيام القريبة.

ولم يشأ لودريان الإفصاح عن الموعد المحدد لمكالمة هاتفية مرتقبة بين ماكرون وبايدن، مكتفياً بالقول إنها ستجري في الأيام المقبلة.

واعتبر لودريان، أن ما قام به بايدن يؤكد «استمرار حصول ردود فعل تنتمي لزمن كنا نأمل أن يكون قد انتهى»، في إشارة واضحة إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعا لودريان إلى تبني نهج تنافسي مع الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بدل الاستراتيجيات التي تأخذ طابع المواجهة بشكل كبير، مضيفا- تعليقا على اتفاقية «أوكوس» الجديدة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا: « نعتقد أن المناخ بين اللاعبين في منطقة المحيط الهادئ والهندي يجب أن يكون تسابقا تنافسيا، والأكيد والمهم أن يكون الأوروبيون حاضرين ولهم موقعهم ضمن هذه الاستراتيجية».

وزير الخارجية الفرنسي: لا أعتزم لقاء نظيري الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك

وأكد لودريان، أنه لا يعتزم لقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك، وتابع الوزير الفرنسي قائلا: «أنا لم أخطط للقاء بلينكن»، مضيفا: «ستكون لدي الفرصة لمصادفته في الأروقة».

وكان وزير الخارجية الفرنسي، أبدى أسفه لإقصاء أوروبا عن استراتيجية واشنطن لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.