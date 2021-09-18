الديهي: فسخ أستراليا عقد الغواصات مع فرنسا لصالح أمريكا بداية حرب باردة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فرنسا وإستراليا وقعتا عقدا عام 2016 لتزويد الأولى الأخيرة بـ12 غواصة، تعمل بدفع الطاقة الكهربائية والكهرومائية، بأكثر من 60 مليار دولار، موضحًا أن أستراليا أعلنت الخميس فسخ العقد الضخم الذي أبرمته مع فرنسا في 2016، لشراء الغواصات، مفضلة عقد شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، موضحًا أن الرئيس الفرنسي، ووزير خارجية فرنسا، أدليا بتصريحات غاضبة تجاه ما حدث، ومثلت حالة من الهياج الدبلوماسي الفرنسي.

صفعة أمريكية مزدوجة سقطت على وجه فرنسا والصين

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «دي صفعة أمريكية مزدوجة سقطت على وجه فرنسا وعلى وجه الصين في نفس الوقت»، موضحًا أن هناك معاهدة واتفاقية تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإستراليا وبريطانيا حول منطقة الهندي الهادي، لعمل منطقة دفاعية لمنع تمدد الصين بهذه المنطقة، وعقب الإعلان عن هذه الاتفاقية أبلغت إستراليا فرنسا بفسخ عقد الغواصات، وهذا يمثل مرحلة جديدة، لعودة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبين الصين».

واعتبر الإعلامي، أن فكرة تحول الولايات المتحدة، لتدير ظهرها لأوروبا بعدما أعلنت أوروبا أنها بصدد إنشاء بديل لحلف الناتو، يمثل ارتباكا استراتيجيا بين الحلفاء المنتصرين، وهذا يعني أن العالم الآن يعاد تشكيله.

قناة العربي تنقل مقرها من لندن إلى الدوحة

كما أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار قناة «العربي» بنقل مقر القناة من العاصمة البريطانية لندن، إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، موضحًا أن العاملين والإعلاميين في القناة، الراغبين في استكمال عملهم سيكونوا مطالبين بالتواجد في قطر بدلًا من لندن، «اللي مش عاوز يروح قطر، هيدوله فلوس ويمشوه».

وتسأل «الديهي»، «هل نقل قناة العربي للدوحة جزء من انعكاسات قمة العلا التي حدثت في المملكة العربية السعودية، وانعكاس للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر، ولمسار العلاقات التي بدأت تتخطى مراحل المواجهة والخلاف إلى مراحل التفاهم خلال الفترة الحالية؟»، موضحًا أن نقل قناة «العربي» من لندن للدوحة تغير نوعي هائل يسير جنبًا إلى جنب مع التغير الذي نشهده في قناة «الجزيرة» وفي العلاقة مع قطر بشكل عام.