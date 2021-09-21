غدا.. حلقة نقاشية بنادي القصة في أسيوط بحضور أدباء أسوان

يستضيف نادي القصة بأسيوط في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، ورشة المصطبة بحضور عدد من أدباء المحافظة، لمناقشة المجموعة القصصية «المتاهة»، للقاصة «مريم مصلح»، والمجموعة القصصية «كفتاة قروية»، للقاصة «صابرين خضر».

ورشة «المصطبة» تجربة متميزة تستهدف تطوير آليات السرد

وقال أيمن رجب طاهر رئيس نادي القصة بأسيوط، إن ورشة «المصطبة»، هي تجربة متميزة تستهدف تطوير آليات السرد واكتشاف المواهب والتفاعل معها، وتقوم على الجهود التطوعية من القائمين عليها والمؤمنين بفن القص.

وأشار إلى أن الحلقة النقاشية ستنعقد بقاعة التذوق بقصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وتتاح مجانًا لجميع فئات الجمهور، مطالبا باستغلال الفرصة للتعرف على أذواق وتجارب جديدة في الكتابة، بحضور كتاب أسوان وأسيوط وخلالها سيتم عرض دراستين نقديتين لكل من القاص والناقد شعبان المنفلوطي مدير مركز «أحمد بهاء الدين الثقافي»، والقاص والناقد أشرف عكاشة رئيس نادي القصة السابق.

شاعر أسيوط يفوز بجائزة مئذنة الأزهر الشريف

وفي سياق آخر، أعلن نادي أدب أسيوط عن فوز الشاعر الدكتور عبدالواحد الرزيقي رئيس نادي أدب ساحل سليم السابق، بجائزة «مئذنة الأزهر»، للشعر العربي وذلك عن قصيدته «جنة العرب»، التي تتحدث عما تستحقه اللغة العربية من إجلال وحب واصفًا إياها بشكل ساحر وجميل مفعم بالصور الشعرية الراقية، وقامت الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الأجانب بتكريم الشاعر بقاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بعد حصده الجائزة بين منافسة العشرات من كبار الشعراء، وذلك بحضور بعض سفراء الدول العربية والإسلامية وقيادات الأزهر والأوقاف.