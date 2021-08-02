انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية لـ«حياة كريمة» بفرع ثقافة أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقصر ثقافة ساحل سليم التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة كافة القطاعات بالمحافظة وتشمل جميع قرى المركز وذلك في إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص الوزارة على تقديم المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع بمختلف ربوع مصر.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الفنان والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة وحمدى سعيد مدير عام ثقافة القرية وأحمد يسرى مدير عام الشباب والعمال بالهيئة وضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والنائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب ناصر عثمان عضو مجلس النواب واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ولفيف من قيادات الثقافة والفنانيين والأدباء.

بدأت الفعاليات باستقبال القيادات والمشاركين في الفعاليات بفرق الجوالة والكشافة التابعة لمديرية الشباب والرياضة ثم تفقد المحافظ ومرافقوه ورش العمل الفنية بقصر ثقافة ساحل سليم والتي تمثلت في الفعاليات الثقافية والتي يتم تنفيذها بمقر قصر ثقافة ساحل سليم وتشمل «عروضا فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، عروض فنية شعبية، لقاءات توعوية للشباب، لقاءات تفاعلية، وندوات، وورش حكي، ولقاءات دوار العمدة».

كما شملت إقامة بعض الورش الفنية في مجالات «الأركيت، النسيج، التطريز، تدريب علي ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة»، وعرض مجموعة من إصدرارت الوزارة إلي المكتبات والمدارس ومراكز الشباب بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تخدم كافة فئات المجتمع.

وجاءت كلمات الحضور من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأمين بيت العائلة المصرية بأسيوط لحث الشباب على المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف القطاعات وخاصة الثقافية التي تستهدف تنمية وعي وبناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له وتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم.

ثم شاهد المحافظ ومرافقوه العرض المسرحي «هيلا» والذي تقدمه فرقة ابدأ حلمك المسرحية للفنانيين الشباب والأطفال والذي لاقى اعجاب المحافظ وجميع الحضور ثم كلمة الطفلة الموهوبة «سيلينا سمير»، البالغة من العمر 9 أعوام بنت مركز القوصية وعضو فريق «إبدأ حلمك»، لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير برعاية السيدة حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في نسختها الأولى وذلك في مجال كتابة النص المسرحي والتي تعد أعلى جائزة تمنح للمبدع الصغير على مستوى الوطن العربي حيث تحدثت عن تجربتها وفوزها بجائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير.

وأشاد المحافظ – خلال كلمته – بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذى اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وعلى أولوياتها مركز ساحل سليم وقراه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع معلنًا دعمه الكامل للفعاليات الثقافية والفنية التي أطلقها فرع ثقافة أسيوط وتستهدف قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوعية المواطنين والشباب وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم بهدف بناء الانسان المصري.كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بالمشاركة وحضور الفعاليات الثقافية والفنية والتي يتم تنظيمها على مدار الشهر لتحقيق أقصى استفادة من البرامج والتي يشارك فيها نخبة من المثقفين والأدباء والمتخصصين في كافة المجالات الثقافية والفنية وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.وأوضح ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط إنه في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية.