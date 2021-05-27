عرض «ولاد البلد» على قصر ثقافة أسيوط مجانا السبت المقبل

أكد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أن خطة مشروع «المواجهة والتجوال»، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لتجوال عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظات، تسير طبقا لخطتها التي وضعها البيت الفني للمسرح على الرغم من الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حيث قام البيت الفني للمسرح ببعض التعديلات على الخطة حفاظا سلامة الجميع، فتم استبدال تقديم العروض داخل القرى بنقل جمهور القرى إلى المسارح لمشاهدة العروض، بالتنسيق الكامل مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقدم عرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث عروضه على مسرح محافظة المنيا في الفترة من 18 إلى 29 من شهر مايو الجاري، ويبدأ العرض أول لياليه على قصر ثقافة أسيوط، ابتداء من السبت المقبل 29 مايو إلى 3 من شهر يونيو المقبل في تمام السادسة مساء مجانا.

يقول الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح إن خلال تقديم العروض بالمنيا، شاهد العرض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وسكان القرى وجنود الأمن المركزي وجنود القوات المسلحة، وأهالي شهداء الشرطة والقوات المسلحة بالمحافظة، والأطفال بدور الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

يذكر أن عرض «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية، تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، والعرض من بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.