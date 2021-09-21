السيسي ناعيا طنطاوي: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ المشير طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، وكان قائدا ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة دفّة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر التي أحاطت بمصر».

وتابع المتحدث باسم الرئاسة: «والرئيس السيسي إذ ينعى للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال، فإنّه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن».