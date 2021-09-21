القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.