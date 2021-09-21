رئيس حزب «الجيل» ناعيا المشير طنطاوي: عرفته عن قرب.. أنقذ مصر من الفوضى

نعى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، باسم الحزب والائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، البطل المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي صعدت روحه الطاهرة فجر اليوم الثلاثاء إلى بارئها، بعد صراع طويل مع المرض.

أنقذ البلاد من الفوضى الخلاقة

وقال الشهابي، في بيان عنه: «حياة طويلة امتدت لأكثر من 6 عقود، كان فيها ضابطا مخلصا في جيش مصر العظيم، تدرج في مناصبه ورتبه الرفيعة حتى وصل لأرفع الرتب العسكرية وأعلاها رتبة المشير، وأصبح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبعد تخلي الرئيس مبارك عن الحكم بعد أحداث يناير 2011، كلّفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة أمور البلاد وإنقاذ الوطن من مخطط الفوضى الخلاقة المدمرة».

وأضاف رئيس حزب الجيل: «أصبح المشير طنطاوي، القائد الوحيد في تاريخ الجيش المصري الذي تولى المنصبين، منصب القائد العام للقوات المسلحة ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولعب في هذه الفترة من عمر الوطن أروع أدواره الوطنية، حيث أدار أمور البلاد بهدوء وحكمة واقتدار وشجاعة، ما منع البلاد من الانزلاق والوقوع في ما هدف إليه الأعداء من تدمير الوطن وجيشه الوطني ونشر الفوضى والدمار والخراب في طول البلاد وعرضها».

الحرص على وحدة البلاد واستقرارها

وتابع الشهابي: «تعرفت عن قرب على المشير طنطاوي، خاصة بعد أحداث يناير، وحضرت معه أكثر من 20 اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب السياسية المصرية، وكانوا لا يزيدون عن 10 أحزاب سياسية ، كان فيها القائد الوطني الحريص على وحدة البلاد واستقرارها والحفاظ على جيشها الوطني بالتصدي لمخطاطات الأعداء، التي شارك فيها للأسف الشديد نفر من أبناء الوطن المنتمين لتنظيمات دينية ومدنية خدعوا الشعب طويلا».

واستكمل: «تحمّل المشير طنطاوى في هذه الفترة من عمر الوطن ما لا يستطيع تحمله أي بشر من الذين قدمهم الإعلام العميل على أنّهم قادة هذا المخطط، وتحمل أيضا سوء نية البعض ممن خدعوا الشعب وكانوا ضالعين في مخطط الفوضى الخلاقة، وكان رحمه الله حريصا كل الحرص على إعادتهم إلى حظيرة الوطن ومنع انفلاتهم المدمر».

الحفاظ على الوطن

وأكد أنّ التاريخ عندما يسجل هذه الأيام سيقف طويلا ليحكي للأجيال ما فعله المشير طنطاوي من أجل الحفاظ على الوطن الغالي وجيشه الوطني، وسترتفع له أيادي الأجيال الجديدة بالتحية والتقدير.

وقدم الشهابي، باسم حزب الجيل وباسم الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، خالص العزاء للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وقادة وضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة، في وفاة أحد أبطال تاريخنا العسكري المعاصر المشير البطل محمد حسين طنطاوي.