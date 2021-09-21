مايا مرسي ناعية المشير طنطاوي: «سيذكر التاريخ حكاية لم تكتبها الأقلام»

نعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت مايا مرسي صورة للمشير طنطاوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيذكر التاريخ حكاية لم تكتبها الأقلام ولكن موجودة في الضمير.. قيادة مصر في أصعب الأوقات.. البقاء لله المشير حسين طنطاوي».

الرئاسة تنعى المشير طنطاوي

ونعت رئاسة الجمهورية المشير الراحل، في بيان، جاء فيه: «فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وأضاف البيان: «بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وتابع البيان: « ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن».

أبرز المعلومات عن المشير طنطاوي

المشير طنطاوي، أحد أبناء حي عابدين الشعبي لأسرة نوبية، وُلد في 31 أكتوبر 1935، وعاش فيها فترة الصبا والدراسة، لينمو في ذهنه حلم الالتحاق بالكلية الحربية، وهو ما جرى ليتخرج فيها في الأول من أبريل عام 1956، أي منذ نحو 65 عاما، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة أكثر من نصف قرن، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف قواتنا المسلحة، وتحديدا لمدة 56 عاما.