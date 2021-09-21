دور المشير طنطاوي في حرب أكتوبر.. قاد إحدى أوائل الكتائب التي عبرت قناة السويس

روى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الثلاثاء، دور الكتيبة 16 مشاة التي كان يتولى مسؤوليتها في حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أنّها من أول الكتائب التي عبرت قناة السويس، وحتى قبل العبور عبر عناصر «اقتناص الدبابات»، وهي من العناصر الرئيسية التي رفعت علم مصر قبل عبور «القوات الرئيسية».

واستشهد المشير طنطاوي في فيديو له أذاعته القوات المسلحة المصرية حين كان برتبة «عميد» بعد الحرب، بكتاب «عيد الغفران»، مشيرا إلى أنّه على بضعة كيلو مترات من قناة السويس كانت هناك معركة دائرة داخل «المزرعة الصينية» وهي موقع شرق مدينة الإسماعيلية، حيث تعثرت القوة الإسرائيلية بعد 48 ساعة من مهاجمة الموقع، لتدفع بعناصر مشاة ومظليين.

دور المشير طنطاوي في حرب أكتوبر.. رجاله أول من رفعوا علم مصر

وتابع «طنطاوي»، أنّ القائد الإسرائيلي ذكر في الكتاب أنّهم قالوا إنّ وحدته تضم تحصينات مضادة للدبابات وتعيق تنفيذ مهمتهم، وتقدمت ليلا حتى بضع مئات من الأمتار، إلا أنّ وابلا من الرصاص كان في استقبالهم، والمعركة احتدمت طوال الليل، موضحا أنّ إخلاء الجرحى استمر طوال الليل، حتى أنّ فرق الإغاثة القادمة لهم تعرضت لخسائر، وعملوا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إرسال قوة مدرعة لإخلاء من تبقى على قيد الحياة.

ولفت إلى أنّه لم يكن قد نام لمدة 48 ساعة، ليذهب للنوم قبل هجوم القوات الإسرائيلية، وعقب رؤية العناصر في أجهزة الرؤية الليلية وهي تحاول عبور الألغام، وجّه عناصره بتركيز النيران نحو منطقة ثغرة الألغام وعدم إطلاق النار إلا بإشارة منه، ووجهت أسلحة الكتيبة والمدفعية والهاون والأسلحة المضادة للطائرات تجاه الثغرة، ومن ثم لم يستطيعوا أن ينسحبوا أو يهجموا.

المشير محمد حسين طنطاوي قاد معركة المزرعة الصينية ببسالة

وأوضح أنّ المواجهة استمرت على مدار ساعتين ونصف الساعة، ومن حسن حظ القوات الإسرائيلية أنّ الضباب ظهر نهارا ليجعل تركيز النيران ليس بالكفاءة الكافية، ما مكنهم من سحب خسائر وبعض من تبقى على قيد الحياة، مضيفا: «كان همي مرجعش ولا فرد من اللي جم للموقع عايش».

وأشار إلى أنّ الكتيبة التي تولي قيادتها لم تتكبد أي خسائر سوى شهيد واحد أثناء عبور قناة السويس.

وذكر قائد سرية في كتيبته، وهو عبدالعزيز بسيوني، والذي طالبه يوم 14 أكتوبر وقت احتدام المعركة، وقال له: «عد الدبابات»، ليقول: «معنديش وقت أعدها»، ليرد بأنّه سيعاونه بالمدفعية، و«مش عايز دبابة تعدي»، ليرد: «متخافش يا أفندم، لن تعبر دبابة من خلفي إلا على جثتي و100 واحد معايا».