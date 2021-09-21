الجيش السوداني: إحباط محاولة انقلاب والأوضاع تحت السيطرة تماما

أعلنت القوات المسلحة السودانية إحباط محاولة انقلابية وفقا لوكالة «سونا» الرسمية، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح لـ«سونا» إن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما.

وأعلن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأمور تحت السيطرة في السودان، وذلك عقب إعلان وسائل إعلام مختلفة حدوث محاولة انقلاب في فاشلة في البلاد.

وكتب «الفكي» صباح اليوم الثلاثاء على صفحته، أن الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة.