البرهان: الجيش السوداني أمن بثورة شعبه وأهمية تغيير النظام الديكتاتوري

أعرب الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عن اعتزازه وسعادته بدعم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ومساندته للمرحلة الانتقالية، «مبادرتكم بعرض هذا المؤتمر الداعم للسودان في المرحلة الانتقالية واستضافة مؤتمر أخر لتمويل اقتصاديات قارة أفريقيا يؤكد دور فرنسا القيادي والرائد في المجتمع الدولي كقوة فاعلة تسعى إلى حمل هموم دول العالم النامية ودعم مسيرتها الاقتصادية والسياسية».

وأضاف «البرهان»، خلال مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية بالعاصمة الفرنسية باريس، «هذا أمر تحفظه لكم ذاكرة الشعوب قبل الحكومات، وسيظل في قلوب ووجدان شعبنا الذي يمر بمنعطف مهم في تاريخه عبر هذا الانتقال، الثورة السودانية في ديسمبر 2018 قدمت نموذجًا متفردًا لسلميتها وبطولاتها وتضحياتها التي قدمها شباب وشبات بلادي بانحياز القوات المسلحة السودانية إلى الثوار تأكيدًا لإيمان القوات المسلحة بالثورة وحتمية تغير النظام الحاكم بكل ما كان يثيره من ديكتاتورية».

وأشار «البرهان» إلى أن الثوار قد لجأوا إلى ساحات القيادة العامة للقوات المسلحة في خطوة رمزية كبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسته العسكرية، «إننا نفتخر بهذا الدور التاريخي والمفصلي الذي قامت به القوات المسلحة في السودان، والذي أضاف بعدًا جديدا في الثورة السودانية ونجاحها، وبذلك ستبقى القوات المسلحة هي الضامن والحازم للتغير الديمقراطي والحامي للفترة الانتقالية وستستمر ضمن مكونات الحكومة السودانية تؤدي واجبها الدستوري المنوط بها لحماية مصالح السودان وأمنه بكل السبل والوسائل».