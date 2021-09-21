والدة أصغر عريس بالحوامدية تكشف كواليس «الخطوبة»: «مكناش نعرف إن الدنيا هتتقلب علينا» (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورًا لحفل خطوبة طفلين بقرية «أم خنان» بالحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، مما أثار غضب واستياء العديد من الرواد، عقب نشر صورة لعروسين أطفال، الأمر الذي جعل أحد المواطنين يتقدم ببلاغ للشرطة ضد الأسرتين، وتم إلقاء القبض على والدي العروسين.

والدة العريس الطفل: ابني صمم أخطب له وعمره 15 سنة

كشفت السيدة منال والدة العريس الطفل «محمود» الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، لـ«الوطن»، أن السبب وراء خطبة ابنها في مثل هذا السن، إلحاحه الدائم على خطبة جارته «أمل» صاحبة الـ14 عامًا، فاستجابت له الأم؛ خوفًا من هرب الطفلين معًا، «متهور: «هو متهور، وقولنا نعمل قراية فاتحة كربط كلام ونحجز البنت للولد ولما يكبروا نجوزهم مكناش نعرف إن الدنيا هتتقلب علينا كده».

تعهد بعدم زواج الأطفال

تقول السيدة، إنه تم إخلاء سبيل زوجها ووالد العروس، بعد كتابة تعهد على أنفسهما بألا يزوجا الأطفال صغارًا قبل الوصول للسن القانونية وهو 18 عامًا: «كتبنا تعهد على نفسنا وقولنا يفضلوا لبعض لحد ما يكبروا، والولد حب يعرف الكل إن دي خطيبته علشان لو وقف اتكلم معاها محدش من الناس يتكلم لإننا في بلد أرياف».

والدة العريس الطفل: اتجوزت وعمري 14 سنة

تضيف والدة «العريس الطفل»، أنها تزوجت في عمر الـ14 عامًا وتحملت المسؤولية وأنجبت طفلها الأول آنذاك لكنها تعلم جيدًا أن الزمن تغير وزيجة الفتيات في مثل هذا السن الآن خطر عليهن، مؤكدة أنها زوجت ابنها الأكبر «محمد» وعمره 20 عامًا: «عندي 5 صبيان بخاف عليهم حد يغلط ولا يمشي في سكة وحشة بحاول أهاودهم علشان يفضلوا قدام عيني».

أجهزة الأمن تكشف تفاصيل حفل خطوبة الطفلين

وكانت الأجهزة الأمنية كانت قد كشفت عن ملابسات ما تم تداوله بشأن حفل خطبة طفلين بمنطقة الحوامدية بالجيزة، وبالفحص والتحريات، تبين أن الأسرتين قاما بـ«قراءة الفاتحة» للطفلين على أن يتم الزوج رسميًا عقب بلوغهما السن القانونية، وما تم في الخطوبة ما هو إلا تنفيذ وعد سابق بين الأهلين منذ ولادة الطفلين حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة، وتم أخذ تعهد على الأهل بحسن رعاية الأطفال.