وزير الري: السيسي وجه بسرعة إنشاء خط ملاحي يربط دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تنفذ مشروعاً إقليمياً تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا وبتوجيهات ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتحقيق التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة وآمنة.

عبدالعاطي: مصر تلعب دوراً رائداً بمشاركتها في الأنشطة المتعلقة بالمياه

أضاف عبد العاطي، في كلمته اليوم أمام المنتدى العربي الخامس للمياه المنعقد بدبي: إن ‏مصر تلعب دوراً رائداً ‏وفعالًا على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال مشاركتها الفعالة في أنشطة كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه وذلك من أجل تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات الدولية وإيصال الرسائل المصرية الهامة للمجتمع الدولي وخاصة في قضايا المياه المشتركة وتوضيح الموقف المصري، بأن الدولة المصرية كانت ومازالت حريصة على تحقيق التنمية بدول حوض النيل شريطة مراعاة شواغل دول المصب والتي تعد من أهم القضايا التي تواجهها مصر في العقود الأخيرة.

من جانبه، قال المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من رؤية وتطلعات الإدارة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على ضمان استدامة المجالات المترابطة للطاقة والمياه والتعدين والصناعة من أجل رفاهية المجتمع وازدهاره، مع التركيز بشكل خاص على مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وتابع بأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة، وبناء الشراكات الاستراتيجية والعمل في تعاون وتنسيق تام مع الكيانات ذات الصلة.

وأكمل: نرحب بجميع المشاركين في المنتدى في دبي، ونسعى جاهدين للحصول على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ونتطلع لمشاركتكم في هذا الحدث لتبادل وجهات النظر والمساهمة في رفع مستوى المعيشة في المنطقة العربية.

واستطرد: تتمثل الرسالة الرئيسية في هذه المرحلة في أهمية البحث عن مجتمع تعاوني متماسك يشمل جميع المكونات في نهج متكامل. وأكثر من أي وقت مضى فإن الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة له أهمية كبرى لدراسة الحلول المبتكرة وتعبئة الإجراءات العامة والخاصة من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه.

وأردف: من خلال الشعار العام للمنتدى ألا وهو الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة، فإن المنتدى العربي الخامس للمياه يعمل على تعزيز هذا الحوار وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة والأفكار.

واختتم: في هذا الإطار فإنه من دواعى سرورنا أن نرحب بجميع المشاركين في المنتدى في دبي، ونسعى جاهدين للحصول على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ونتطلع لمشاركتكم فى هذا الحدث لتبادل وجهات النظر والمساهمة في رفع مستوى المعيشة في المنطقة العربية.